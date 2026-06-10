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Abdülkerim Bardakcı kimdir? Defans Abdülkerim Bardakcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Abdülkerim Bardakcı kimdir? Defans Abdülkerim Bardakcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
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Galatasaray’ın savunmadaki kilit ismi Abdülkerim Bardakcı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 1994 Konya doğumlu tecrübeli stoper, gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekerken “Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?” soruları gündemde yer alıyor. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir? Defans Abdülkerim Bardakcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Türk futbolunun önemli savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla kariyerine devam ediyor. Başarılı performansıyla öne çıkan 31 yaşındaki milli futbolcu hakkında “kimdir, nereli ve hangi takımda oynuyor?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giymektedir. Futbola altyapı döneminde başlayan Bardakcı, uzun yıllar Konyaspor’da forma giymiş ve kiralık süreçlerin ardından Galatasaray’a transfer olarak kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ YAŞINDA?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NERELİ?

Abdülkerim Bardakcı, Konya’nın Meram ilçesinde doğmuştur.

ABDÜLKERİM BARDAKCI’NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısına geçerek profesyonel futbol hayatına adım atmıştır. Konyaspor’da uzun yıllar forma giyen oyuncu; Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi takımlarda kiralık olarak görev yapmıştır.

2022 yılında Galatasaray’a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımda kısa sürede savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. Galatasaray ile Süper Lig şampiyonlukları ve Süper Kupa zaferleri yaşayan milli futbolcu, hem kulüp performansı hem de milli takım kariyeriyle Türk futbolunun önemli stoperleri arasında gösterilmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın önemli savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor. Galatasaray formasıyla gösterdiği istikrarlı performans sayesinde milli takımın defans hattında güvenilen futbolcularından biri olan Bardakcı’nın turnuvada forma giymesi bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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