Abdülkerim Bardakcı hangi takımlarda oynadı, Abdülkerim Bardakcı kimdir?

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Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. Konyaspor'da yetişen deneyimli stoper, 2022 yılından bu yana sarı kırmızılı takımın savunmasında görev yapıyor. İşte Abdülkerim Bardakcı hakkında merak edilen tüm detaylar.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da oynuyor. Deneyimli savunmacı, 2022 yaz transfer döneminde Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola memleketi Konya'da başlayan Abdülkerim Bardakcı, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü Konyaspor'da geçirdi. Yeşil beyazlı formayla uzun yıllar forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan Abdülkerim, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı formayla üst üste Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

Abdülkerim Bardakcı futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

• Konyaspor (Altyapı ve profesyonel A takım / 2011–2022)

• 1922 Konyaspor (Anadolu Selçukspor / Kiralık)

• Adana Demirspor (Kiralık)

• Samsunspor (Kiralık)

• Giresunspor (Kiralık)

• Denizlispor (Kiralık)

• Altay (Kiralık)

• Galatasaray (2022'den beri)

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, sol ayaklı bir stoper. Savunmadaki sertliği, hava toplarındaki etkinliği ve duran top organizasyonlarında attığı gollerle tanınıyor. Galatasaray'da liderlik özellikleriyle de öne çıkan Abdülkerim, A Milli Takım'da da düzenli olarak forma giyiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ YAŞINDA?

7 Eylül 1994 doğumlu olan Abdülkerim Bardakcı, 32 yaşında.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NERELİ?

Abdülkerim Bardakcı, Konya doğumlu. Futbol kariyerine de memleketinin takımı Konyaspor'da başladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Abdülkerim Bardakcı, stoper mevkisinde görev yapıyor. Sol ayaklı olması nedeniyle genellikle savunmanın sol tarafında oynuyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.