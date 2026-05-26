Abdestsiz mezarlığa girilip girilemeyeceği konusu, dini açıdan en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Vatandaşlar “Abdestsiz mezarlığa gidilir mi?” sorusuna yanıt ararken, mezarlık ziyaretinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve dini uygulamalar da gündeme geliyor.

KABİR ZİYARETİNİN ADABI NEDİR?

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır.

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki’ kabristanına gelir ve “Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selâm olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah’tan afiyet dilerim; Allah’ım, Baki’ kabristanında bulunanları bağışla.” (Müslim, Cenâiz, 102 [974]) diye dua ederdi. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’ân okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.

Ancak kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm’ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslâm ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilahi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi bir kısım ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, bu ziyaretleri dinî bir vecibe gibi telakki etmek; bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek gibi davranışlarda bulunmak da tevhid dini olan İslâm’la bağdaşmaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek iman açısından tehlikeli bir davranıştır.

ABDESTSİZ MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Mezarlık ziyaretine giderken abdestli olmak, temiz ve düzenli giyinmek önemlidir. Abdest, iç huzurumuzu sağlar ve ziyaretimizin manevi boyutuna katkıda bulunur. Aynı zamanda, temiz ve düzenli giyinmek, saygı ve hürmetin bir ifadesidir. Kabir ziyaretinde abdestli olmak şartı yoktur. Kuran okuyacaksanız ezberden abdestsiz okumak caizdir. Ama mushaftan okuyacaksanız abdestli olmanız gerekir.