ABD UFO belgeleri (TÜM BELGELER) ABD UFO belgelerine nereden bakılır?

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) son yıllarda “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” (UAP – Unidentified Anomalous Phenomena) kapsamında yürüttüğü çalışmalar, kamuoyunun en çok dikkat çeken gündemlerinden biri haline geldi. Özellikle gizliliği kaldırılan belgelerin aşamalı olarak paylaşılacağına yönelik açıklamalar, UFO tartışmalarını yeniden küresel ölçekte gündeme taşıdı. Peki, ABD UFO belgelerine nereden bakılır? Detaylar...

ABD UFO BELGELERİ (TÜM BELGELER)

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” (UAP) ile ilgili belgeler artık tek seferde değil, aşamalı olarak kamuoyuna sunulacak.

ABD Savunma Bakanlığı’nın bu yaklaşımı, “maksimum şeffaflık” hedefiyle ilişkilendiriliyor. Açıklamalarda ayrıca, Amerikan halkının bu tür konularda daha fazla bilgi talep ettiği ve yönetimin bu talebe yanıt verdiği vurgulanıyor.

UFO DOSYALARININ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Gizliliği kaldırılan dosyalar genel olarak şu başlıklar altında toplanıyor:

Pilot raporları ve askeri gözlem kayıtları

Radar ve sensör verileri

Tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin analizler

Görsel ve video kayıt değerlendirmeleri

Önceki yıllara ait sınıflandırılmış araştırmalar

Bu belgeler, doğrudan “uzaylı varlığı” gibi kesin bir sonuca işaret etmekten ziyade, “açıklanamayan hava olaylarının teknik analizi” üzerine yoğunlaşıyor. Pentagon’un kullandığı UAP terimi de bu nedenle UFO kavramının yerine daha nötr bir bilimsel çerçeve sunuyor.

ŞEFFAFLIK POLİTİKASI VE YÖNETİM AÇIKLAMALARI

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, geçmiş yönetimlerin bazı bilgileri gizli tuttuğu iddialarına da yer veriliyor. Yeni politika ise daha açık bir bilgi paylaşımını hedefliyor.

Açıklamalarda öne çıkan genel çerçeve şu şekilde aktarılıyor:

Kamuoyuna maksimum şeffaflık sağlanması

Gizlilik derecesi kaldırılmış verilerin yayınlanması

Vatandaşların doğrudan bilgiye erişebilmesi

UAP araştırmalarının kurumsal bir yapıya oturtulması

Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in açıklamaları da kamuoyuna yansımış durumda. Açıklamalarda, şeffaflık vurgusu ön plana çıkarılarak, daha önce gizli tutulan bazı dosyaların artık erişilebilir hale getirildiği belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifade öne çıkıyor:

“Amerikan halkı bu konularda daha fazla şeffaflık istedi ve Başkan Trump bunu sağlıyor.” Ayrıca Savunma Bakanı’nın, bu süreci “eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık adımı” olarak tanımladığı aktarılıyor.

ABD UFO BELGELERİNE NEREDEN BAKILIR?

ABD UFO belgelerine erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için en resmi kaynak doğrudan ABD Savunma Bakanlığı’nın dijital platformudur.

Belgelerin yayınlandığı ana portal:

ABD Savunma Bakanlığı UFO / UAP Resmi Arşiv Sayfası