ABD uçak gemisi vuruldu mu, Gerald Ford'da neden yangın çıktı?

ABD Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'de görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Olay sırasında iki denizci yaralanırken, gemideki ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ABD UÇAK GEMİSİ VURULDU MU?

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada USS Gerald R. Ford'da meydana gelen yangının herhangi bir çatışma veya dış müdahale ile bağlantılı olmadığı bildirildi. Yetkililer, olayın gemi içindeki bir kaza sonucu meydana geldiğini duyurdu ve olayın savaşla ilgili bir durum olmadığını açıkladı.

Yangının ardından gemide görev yapan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde geminin operasyonel kabiliyetinde bir aksama olmadığı ve görev faaliyetlerinin sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD UÇAK GEMİSİ GERALD FORD'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

ABD Deniz Kuvvetleri, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının gemi içi bir kazadan kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada olayın herhangi bir saldırı veya çatışma ile bağlantılı olmadığı ve teknik ya da operasyonel süreç sırasında yaşanan bir kaza sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yangının çıkmasının ardından gemide görev yapan ekipler hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında dumandan etkilenen veya hafif şekilde yaralanan iki denizci gemide bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi ve yangının ardından geminin görev faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.