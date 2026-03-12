Haberler

ABD uçak gemisi vuruldu mu, Gerald Ford'da neden yangın çıktı?

ABD uçak gemisi vuruldu mu, Gerald Ford'da neden yangın çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD uçak gemisi Gerald Ford vuruldu mu? Son Dakika ABD Deniz Kuvvetleri, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford'da Kızıldeniz'de seyir halindeyken yangın çıktığını duyurdu. Gemide meydana gelen olayın ardından iki denizci dumandan etkilenerek veya hafif şekilde yaralanarak gemideki sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Peki, ABD uçak gemisinde neden yangın çıktı? Detaylar...

ABD Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'de görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Olay sırasında iki denizci yaralanırken, gemideki ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ABD UÇAK GEMİSİ VURULDU MU?

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada USS Gerald R. Ford'da meydana gelen yangının herhangi bir çatışma veya dış müdahale ile bağlantılı olmadığı bildirildi. Yetkililer, olayın gemi içindeki bir kaza sonucu meydana geldiğini duyurdu ve olayın savaşla ilgili bir durum olmadığını açıkladı.

ABD uçak gemisi vuruldu mu, Gerald Ford'da neden yangın çıktı?

Yangının ardından gemide görev yapan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde geminin operasyonel kabiliyetinde bir aksama olmadığı ve görev faaliyetlerinin sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD uçak gemisi vuruldu mu, Gerald Ford'da neden yangın çıktı?

ABD UÇAK GEMİSİ GERALD FORD'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

ABD Deniz Kuvvetleri, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının gemi içi bir kazadan kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada olayın herhangi bir saldırı veya çatışma ile bağlantılı olmadığı ve teknik ya da operasyonel süreç sırasında yaşanan bir kaza sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yangının çıkmasının ardından gemide görev yapan ekipler hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında dumandan etkilenen veya hafif şekilde yaralanan iki denizci gemide bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi ve yangının ardından geminin görev faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz

Trump'ın tehdit ettiği Avrupa ülkesinden rest
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin