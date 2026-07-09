ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta etabında ABD karşısında kritik bir sınava çıkacak. Finaller yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alırken, "Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta maçları kapsamında ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın kritik mücadelesi öncesinde maçın tarihi, saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı salon voleybolseverler tarafından merak ediliyor. İşte ABD- Türkiye maçıyla ilgili tüm detaylar...

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

ABD ile Türkiye arasındaki 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

ABD TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği ABD-Türkiye mücadelesi, Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak.

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilirken, S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden de canlı yayınlanacak.

TRT SPOR VE S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayınına Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport ise Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallarda yer alırken, internet üzerinden de şifreli olarak izlenebiliyor. S Sport Plus ise dijital platform üzerinden abonelerine canlı yayın hizmeti sunuyor.

ABD TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Filenin Sultanları ile ABD arasındaki mücadele, Japonya'nın Osaka kentindeki Osaka Stadyumu'nda oynanacak. Turnuvanın üçüncü hafta karşılaşmalarına ev sahipliği yapan şehirde oynanacak mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYET PEŞİNDE

Milletler Ligi'nde final etabı hedefiyle yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD karşısında alacağı galibiyetle puan tablosunda avantaj yakalamayı amaçlıyor. Kritik mücadele, hem sıralama hem de moral açısından Filenin Sultanları için önemli bir viraj olacak.