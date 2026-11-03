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ABD seçimleri başladı! Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

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ABD seçimleri başladı! Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanır?
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ABD'de 2026 ara seçimleri için oy verme işlemi başladı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki sandalye dağılımını belirleyecek seçimler yakından takip edilirken gözler sandıkların kapanış saatlerine ve ilk sonuçların açıklanacağı zamana çevrildi. Peki, ABD seçimleri başladı! Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde.

ABD'de seçim heyecanı başlarken milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirilen seçimler, ülkenin siyasi gündeminin yanı sıra uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte gözler sandıkların kapanacağı saatlere ve seçim sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk sonuçlar saat kaçta belli olacak? Detaylar...

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 ABD seçimleri, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. ABD'de iki yılda bir düzenlenen ara seçimlerde (midterm elections), Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye için seçim yapılıyor. Ayrıca 36 eyalette valilik seçimleri de gerçekleştiriliyor.

Bu seçimler, ABD Başkanı'nın seçildiği başkanlık seçimlerinden farklı olarak Kongre'nin yapısını belirliyor. Seçim sonuçları, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun hangi partide olacağını ortaya koyacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD seçim sonuçlarının açıklanması için ülke genelinde belirlenmiş tek bir saat bulunmuyor. Eyaletlerin farklı saat dilimlerinde yer alması ve oy sayım süreçlerinin değişiklik göstermesi nedeniyle sonuçlar kademeli olarak açıklanıyor.

İlk sandıkların 3 Kasım'da yerel saatle 18.00'de kapanması bekleniyor. Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba günü 02.00'den itibaren ilk oy sayım sonuçlarının gelmeye başlaması öngörülüyor. Diğer eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte gece boyunca yeni veriler paylaşılacak.

Özellikle başa baş geçen seçim bölgelerinde kazananın belirlenmesi daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle seçim gecesi açıklanan veriler kesin sonuç olarak değerlendirilmiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
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