ABD İran SON DAKİKA! ABD İran savaşı bitti mi, ateşkes imzalandı mı?

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden çatışma sürecine ilişkin uluslararası kamuoyunu sarsan son dakika gelişmesi açıklandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı resmi açıklamada ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Peki, ABD İran savaşı bitti mi, ateşkes imzalandı mı? Detaylar...

ABD İRAN SON DAKİKA!

Şerif’in sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, yoğun diplomatik müzakereler sonucunda iki ülke arasında tüm cephelerde askeri faaliyetlerin kalıcı olarak durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, anlaşmanın sadece iki ülkeyi değil, bölgesel tüm çatışma hatlarını da kapsadığı vurgulandı.

Yapılan duyuruya göre, Lübnan dahil olmak üzere aktif çatışma yaşanan tüm bölgelerde askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erdirildi. Bu kararın, bölgede yıllardır süren gerilimi sona erdirme açısından tarihi bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor.

Şahbaz Şerif, süreçte diplomatik rol üstlenen ülkelere de özel teşekkür etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti, Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuk sürecindeki katkılarının kritik olduğu belirtildi.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Gelen son açıklamalara göre ABD ile İran arasında 28 Şubat’tan bu yana devam eden savaşın resmen sona erdiği ifade edildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada tarafların barış anlaşmasına vardığını ve savaşın resmen bitirildiğini duyurdu.

Açıklamada, uzun süredir devam eden askeri gerilimin ardından diplomatik kanalların yoğunlaştırıldığı ve nihai olarak barış anlaşmasının sağlandığı bildirildi. Bu gelişme, uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald J. Trump’ın açıklamasına göre, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan abluka kaldırıldı ve küresel petrol akışının yeniden serbest bırakıldığı duyuruldu. Bu adımın enerji piyasalarında önemli bir rahatlama yaratması bekleniyor.

ABD İRAN ATEŞKES İMZALANDI MI?

Yapılan açıklamalara göre ABD ile İran arasında yalnızca geçici bir ateşkes değil, kapsamlı bir barış anlaşması üzerinde uzlaşma sağlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın imzalanmasının planlandığını ve resmi törenin 19 Haziran’da İsviçre’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Anlaşmanın hukuki zemininin güçlendirilmesi için arabulucu ülkelerin koordinasyonunda teknik toplantılar düzenleneceği açıklandı. Resmi imza töreninin İsviçre’de yapılacağı ve bu sürecin uluslararası garanti mekanizması oluşturacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald J. Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ablukanın kaldırıldığını ve deniz ticaretinin yeniden başladığını belirtti. Bu gelişme, küresel enerji piyasaları açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.