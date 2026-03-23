ABD havalimanı SON DAKİKA! ABD'de havalimanında ne oldu? ABD uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı?

New York'un yoğun havalimanlarından biri olan LaGuardia Havalimanı, bugün beklenmedik bir kaza ile sarsıldı. Montreal'den gelen CRJ-900 tipi bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistte bulunan bir itfaiye aracıyla çarpıştı. Olay, havalimanında ani bir panik ve uçuşların durmasına yol açtı. Peki, ABD'de havalimanında ne oldu? Detaylar haberimizde.

ABD'DE HAVALİMANINDA NE OLDU?

Olay, yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. Flightradar24 verilerine göre, Montreal'den LaGuardia'ya gelen bölgesel yolcu uçağı iniş sırasında pistteki bir itfaiye aracıyla hızla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uçağın burnunda ciddi hasar oluştu ve ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı. Yaralananlar arasında Liman İdaresi polis memurları ve pilotlar bulunuyor.

HAVAALANI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kaza sonrası tüm uçuşları geçici olarak durdurdu. FAA'dan yapılan açıklamada, durumun acil olarak değerlendirildiği ve havaalanının 18:00 GMT'ye kadar kapalı kalabileceği duyuruldu.

LaGuardia Havalimanı'nın resmi internet sitesinde ise gelen uçakların farklı havalimanlarına yönlendirildiği veya kalkış noktalarına geri gönderildiği bilgisi yer aldı. Pilotlara gönderilen ayrı bir FAA bildirimiyle, havalimanının kapanış süresi konusunda önlem alındığı belirtildi.

HASAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler, uçağın burnunda oluşan büyük hasarı gözler önüne serdi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerindeki müdahaleler devam ediyor.

New York İtfaiyesi, pistteki çarpışmaya hızla müdahale ettiklerini açıkladı. Olayın detaylarıyla ilgili henüz ek bir bilgi paylaşılmadı. Air Canada ve FAA ise konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.