ABD gruptan çıktı mı, ABD Dünya Kupası gruptan çıkmayı garantiledi mi?

ABD Milli Takımı, grup maçlarında topladığı puanlarla avantajlı bir konuma yükselirken, kalan karşılaşmaların sonuçları hâlâ kritik önem taşıyor. Bu nedenle “ABD gruptan çıktı mı?” sorusunun kesin cevabı an itibarıyla turnuva matematiğine bağlı olarak değişiyor; ABD’nin bir üst tura yükselme şansı yüksek olsa da, kesinleşmiş bir garanti durumu oluşmuş değil. Bu gelişmeler, 2026 Dünya Kupası grup D’de heyecanı daha da artırıyor.

ABD GRUPTAN ÇIKTI MI?

2026 Dünya Kupası’nda United States national team için en çok merak edilen konu “ABD gruptan çıktı mı?” sorusu oldu. ABD, grup aşamasında oynadığı ilk karşılaşmayı farklı bir skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti ancak henüz gruptan çıkmayı matematiksel olarak garantilemiş değil. Turnuva formatı gereği, kesin sonucun oluşması için tüm grup maçlarının tamamlanması ve puan durumunun netleşmesi gerekiyor.

ABD İLK MAÇINI FARKLI KAZANDI

ABD, grup aşamasındaki ilk maçında Paraguay karşısında etkili bir performans sergiledi ve sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuç, hem moral hem de averaj açısından önemli bir avantaj sağladı. Özellikle hücum hattındaki yüksek tempo ve bitiricilik, ABD’nin bu turnuvada iddialı olabileceğini gösterdi.

İKİNCİ MAÇTA KRİTİK DURUM

ABD’nin ikinci grup maçı ise Avustralya karşısında devam ediyor. Karşılaşmanın şu anki gidişatında ABD 2-0 önde bulunuyor ve sahadaki üstün oyununu sürdürmeye çalışıyor. Bu maçtan alınacak olası bir galibiyet, ABD’yi gruptan çıkma yolunda çok büyük bir avantaja taşıyacak.

GRUP SENARYOSU VE İHTİMALLER

ABD, ikinci maçını kazanması halinde gruptan çıkma ihtimalini oldukça yükseltecek ancak “kesin olarak çıktı” demek için son grup maçlarının da tamamlanması gerekiyor. Mevcut durumda ABD’nin puan avantajı güçlü olsa da, turnuva matematiği gereği hiçbir şey henüz resmiyet kazanmış değil. Grup aşamasının kalan karşılaşmaları, sıralamayı doğrudan belirleyecek.