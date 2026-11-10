ABD enflasyon verisi SON DAKİKA! ABD enflasyon verisi açıklandı mı, Ekim ayı enflasyon verisi yüzde kaç?

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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD ekim ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası açısından önem taşıyan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, altın, dolar ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olması nedeniyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ekim ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte açıklanma saati ve piyasa beklentileri...

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI MI?

ABD ekim ayı enflasyon verisi, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 14.42 itibarıyla henüz açıklanmadı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) resmî takvimine göre ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bugün yayımlanacak.

Verinin açıklanmasının ardından aylık enflasyon ve çekirdek TÜFE rakamları belli olacak. Geçen yılın ekim ayına ilişkin fiyat verilerinin toplanamaması nedeniyle bu ay yıllık TÜFE karşılaştırması ise yayımlanmayacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD ekim ayı enflasyon verisi, 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanacak rapor, ekim ayındaki tüketici fiyat değişimlerini ortaya koyacak.

ABD EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026

Ekonomistlerin beklentilerine göre ABD'de ekim ayında aylık TÜFE'nin yüzde 0,3 artması öngörülüyor. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE'de ise aylık artış beklentisi yüzde 0,2 seviyesinde bulunuyor.

Eylül ayında aylık TÜFE yüzde 0,6, çekirdek TÜFE ise yüzde 0,3 artış göstermişti. Ekim ayı için öngörülen rakamlar, aylık fiyat artış hızında yavaşlama beklendiğine işaret ediyor.

Ancak 2025 yılında yaşanan federal hükümet kapanması nedeniyle Ekim 2025 döneminde veri toplama işlemleri gerçekleştirilemedi. Bu nedenle Ekim 2026 raporunda geleneksel yıllık enflasyon karşılaştırması yapılamayacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ ALTIN VE DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD enflasyon verisi, Fed'in para politikası ve faiz kararlarına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceği yönündeki beklentileri güçlendirebilir. Beklentilerin altında kalması ise faiz indirimi ihtimallerinin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.

Açıklanacak rakamların dolar endeksi, ABD tahvil faizleri, altın fiyatları ve küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor. Özellikle yatırımcılar, Fed'in aralık ayındaki faiz kararı öncesinde ekim ayı enflasyon raporunu yakından takip ediyor.

ABD ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gerçekleşen rakamlar ve piyasa değerlendirmeleri güncellenecektir.