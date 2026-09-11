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ABD Ağustos enflasyon oranı SON DAKİKA! ABD TÜFE verisi ne oldu?

ABD Ağustos enflasyon oranı SON DAKİKA! ABD TÜFE verisi ne oldu?
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ABD’de piyasaların yakından takip ettiği Ağustos 2026 enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan TÜFE verileri, tüketici fiyatlarındaki değişimi ortaya koydu. Peki, ABD Ağustos enflasyon oranı ne oldu? Detaylar haberimizde.

ABD’de piyasaların yakından takip ettiği Ağustos 2026 enflasyon verileri açıklandı. Peki, ABD Ağustos enflasyon oranı ne oldu? Detaylar...

ABD TÜFE VERİSİ NE OLDU?

ABD’de tüketici fiyatlarındaki aylık artış ağustosta temmuz ayına göre hızlandı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 0,1 artarken ağustosta yüzde 0,4 yükseldi.

Yıllık bazda tüketici fiyatlarındaki artış ise yüzde 3,4 oldu. Böylece ABD’de yıllık enflasyon, temmuz ayında kaydedilen yüzde 3,4 seviyesinde kaldı.

BENZİN FİYATLARI AYLIK ENFLASYONDA ETKİLİ OLDU

Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte benzin fiyatları öne çıktı. Benzin endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,9 arttı. Bu artış, TÜFE’deki aylık toplam yükselişin üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Enerji endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,1 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksinde yüzde 0,3, gıda endeksinde ise yüzde 0,1 artış görüldü.

ABD ÇEKİRDEK ENFLASYONU YÜZDE 2,4 OLDU

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Çekirdek tüketici fiyatlarındaki aylık artış temmuz ayında yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayında sona eren 12 aylık dönemde çekirdek TÜFE yüzde 2,4 yükseldi.

Ağustosta iletişim, ev dışında konaklama, uçak biletleri, eğitim ve ikinci el otomobil endekslerinde artış kaydedildi. Sağlık hizmetleri ve motorlu taşıt sigortası ise gerileyen başlıca kalemler arasında yer aldı.

YILLIK ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 16,3'E ÇIKTI

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yüzde 16,3 oldu. Böylece enerji endeksindeki yıllık yükseliş, aynı dönemde yüzde 3,4 olarak gerçekleşen manşet enflasyonun üzerinde kaydedildi.

Gıda endeksindeki yıllık artış ise ağustosta sona eren 12 aylık dönemde yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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