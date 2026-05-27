Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında zincir marketlerin çalışma düzeni geliyor. Özellikle temel ihtiyaç alışverişlerini planlamak isteyen tüketiciler, A101 mağazalarının bayram süresince hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, A101 bayramın 1. günü açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda A101 kaçta açılıyor, kaça kadar açık? A101 bayram çalışma saatleri...

A101 BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

A101 mağazaları, Kurban Bayramı’nın 1. gününde genel uygulama kapsamında kapalı olacak. Bayramın ilk gününde çalışanlara izin verilmesi nedeniyle birçok şubede hizmet sunulmayacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 mağazaları, Kurban Bayramı’nın 2. gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Verilen bilgilere göre marketler 28 Mayıs Perşembe günü normal çalışma düzenine dönecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA A101 KAÇA KADAR AÇIK?

Bayramın 2. gününden itibaren faaliyetlerine devam edecek olan A101 mağazalarının kapanış saatleri de normal mesai sistemi çerçevesinde uygulanacak. Türkiye genelindeki şubelerin önemli kısmında standart kapanış saatleri geçerli olacak.

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı sürecinde A101’in çalışma sistemi şu şekilde uygulanacak:

Bayramın 1. günü mağazalar kapalı olacak.

Bayramın 2. gününden itibaren normal mesai düzenine geçilecek.

28 Mayıs Perşembe günü itibarıyla mağazalar yeniden hizmet verecek.

Çalışma saatleri şubelere göre küçük farklılıklar gösterebilse de genel sistem normal mesai düzeninde ilerleyecek.

Bayram dönemlerinde zincir marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Özellikle son dakika mağduriyeti yaşamamak adına tüketicilerin alışveriş planlarını resmi çalışma düzenine göre organize etmesi önem taşıyor.