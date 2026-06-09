9 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları 9 Haziran tarihinde yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını etkilerken, gram gümüş ve ons gümüşteki son durum yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 09 Haziran saat 10:14 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alış fiyatı 101,154 TL, satış fiyatı ise 101,258 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 101,0507 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-0,06 seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 09 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte %-0,06’lık günlük değişim öne çıkıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki son gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından izliyor.