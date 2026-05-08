8 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

8 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini yeniden değerli metaller cephesine yöneltti. Fiyatlardaki değişken seyir hem kısa vadeli işlem yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli pozisyon alanları etkilerken; küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Oluşan belirsizlik ortamı ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

8 Mayıs itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 117,54 TL, satış fiyatı ise 117,63 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 114,0842 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %3,10 artış şeklinde gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş gün içinde yukarı yönlü seyrini sürdürürken yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında yükseliş gözlemlendi. Bu durum piyasada hareketliliğin sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların fiyatları yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım hem de kısa vadeli al-sat işlemleri açısından ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların küresel ekonomik veriler ve piyasa hareketlerini dikkatle izleyerek stratejik kararlar alması önem taşıyor.