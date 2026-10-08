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8 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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8 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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8 Ekim Perşembe günü altın piyasasında yaşanan fiyat hareketlerinin ardından gözler haftanın dördüncü işlem gününe çevrildi. 8 Ekim 2026 Perşembe günü gram altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, altın fiyatlarının güncel seviyeleri merak ediliyor. “8 Ekim gram altın ne kadar?”, “Altın bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” soruları araştırılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 8 Ekim Perşembe günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin haftanın dördüncü işlem gününde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. İşte 8 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında 8 Ekim 2026 Perşembe günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.522,05 TL, satış fiyatı ise 6.522,94 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,38 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 8 Ekim Perşembe günü yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.658,00 TL, satış fiyatı ise 10.731,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini takip eden yatırımcılar ons altındaki güncel fiyatları da araştırıyor. 8 Ekim 2026 Perşembe günü ons altının alış fiyatı 4.128,73 dolar, satış fiyatı ise 4.129,26 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,37 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10:08:04 itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram altın 6.522,94 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.731,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.129,26 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel değişimler yatırımcıların piyasadaki hareketliliği yakından takip etmesine neden oluyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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