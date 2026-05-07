7 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

7 Mayıs itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden “güvenli liman” olarak görülen değerli metallere yöneltti. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde görülen fiyat değişimleri alım-satım kararlarında belirleyici olurken, piyasadaki dalgalı seyir dikkatle takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön bulan fiyat hareketlerine ilişkin ayrıntılar ise yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 7 Mayıs itibarıyla alış 6.888,35 TL, satış 6.889,28 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %1,02 olarak kaydedildi. Altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalı seyrini sürdürmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.216,00 TL, satış fiyatı ise 11.308,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,93 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören altının ons fiyatı alış 4.734,61 dolar, satış 4.735,18 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,94 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altının yönünü belirlemeye devam ediyor.