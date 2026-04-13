6 ton altın kaç TL, kaç milyon dolar yapar?

İsviçre'deki bir banka kasasında babasından miras kaldığını iddia ettiği 6 ton altının varlığını Türkiye'ye getirmek için hukuk mücadelesini sürdüren Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, "İsviçre Büyükelçisi evime gelip, 'Konfederasyon Başkanı adına buradayım, konuşmayın, çözeriz' dediği için sustum. Bugün o yemini bozuyorum, o varlıklar Elazığ'a gelecek" dedi.

İş insanı Sait Ali Bayrak, rahatsızlanan annesinin 2005 yılında hastane odasında kendisine babasından kalma 6 dev sandık içerisinde yaklaşık 6 ton altının İsviçre'deki bir bankada olduğunu söylemesi üzerine, Zürih'e giderek altınları almak istedi. Altınların ülke dışına çıkarılmasına izin verilmemesi üzerine Bayrak, hukuk mücadelesi başlattı. Dönemin İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz'un Elazığ'a gelerek kendisine misafir olduğunu belirten Bayrak, büyükelçiden konunun çözüleceğine dair söz aldıklarını ancak yıllardır bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

6 ton altın yaklaşık 21 Milyar TL değerindedir.

6 ton altın yaklaşık 540 Milyon Dolar değerindedir.