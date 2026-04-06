6 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

6 Nisan itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor ve yatırımcıların yakın takibinde. Fiyatlardaki dalgalanmalar, kısa vadeli işlemler yapanlar kadar uzun vadeli yatırımcıları da etkiliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları, gümüşün yönünü belirlerken, yatırımcılar güncel veriler ve analizler doğrultusunda alım-satım stratejilerini gözden geçiriyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (6 NİSAN 2026)

6 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 104,97 TL, satış fiyatı ise 105,09 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 104,7157 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %0,35 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle fiyatların gün içinde dalgalanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, kısa vadede sınırlı yükseliş eğilimi gösteriyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında hafif bir yükseliş yaşandı. Bu durum, kısa vadeli fırsat arayan yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gün içi oynaklık nedeniyle fiyat hareketlerini yakından takip etmek önem taşıyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak ilgi görmeye devam ediyor. Küresel ekonomik veriler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar fiyatları etkiliyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle izleyerek temkinli hareket etmesi öneriliyor.