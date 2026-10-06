Haberler

6 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Ekim 2026 Salı günü altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yeni haftanın ikinci işlem gününde gram altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, altın fiyatlarının güncel seviyeleri merak ediliyor. “6 Ekim gram altın ne kadar?”, “Altın bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” soruları araştırılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 6 Ekim Salı günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin haftanın ikinci işlem gününde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. İşte 6 Ekim 2026 Salı günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında 6 Ekim 2026 Salı günü hareketlilik sürüyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.540,71 TL, satış fiyatı ise 6.541,71 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,04 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 6 Ekim Salı günü yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.673,00 TL, satış fiyatı ise 10.752,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,18 düşüş olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini takip eden yatırımcılar ons altındaki güncel fiyatları da araştırıyor. 6 Ekim 2026 Salı günü ons altının alış fiyatı 4.140,53 dolar, satış fiyatı ise 4.141,15 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,03 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

6 Ekim 2026 Salı günü saat 10:39:06 itibarıyla altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın 6.541,71 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.752,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.141,15 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel değişimler yatırımcıların piyasadaki hareketliliği yakından takip etmesine neden oluyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına 'Yardıma hazırız' mesajı

Gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmana "yardım" mesajı
Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Yol kenarında bekleyenlerin üzerine uçtu: Çok sayıda yaralı var
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım