6 Ağustos Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

6 Ağustos Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ağustos 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Ağustos 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesine İlişkin Olarak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile İmzalanan Hibe Anlaşması

YÖNETMELİK

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/275, K: 2026/83 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/246, K: 2026/108 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/230, K: 2026/110 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2020/24873 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/52228 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/63967 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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