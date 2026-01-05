Haberler

6-7 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

6-7 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?
Güncelleme:
6 Ocak Salı İstanbul hava durumu! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 6 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 6-7 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

6-7 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

6-7 OCAK İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

6-7 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

