5 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

5 Mayıs sabah saatlerinde altın piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Gün boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen fiyat hareketleri, hem kısa vadeli işlemler yapanlar hem de uzun vadeli yatırım planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 5 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

5 Mayıs itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden güvenli liman olarak görülen değerli metallere çevirdi. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde görülen fiyat değişimleri, alım-satım kararlarında belirleyici olurken, piyasadaki dalgalı seyir dikkatle izleniyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yön bulan fiyat hareketlerine dair ayrıntılar merak edilirken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 5 Mayıs itibarıyla alış 6.635,46 TL, satış 6.636,29 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,99 olarak kaydedildi. Altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.809,00 TL, satış fiyatı ise 10.902,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,75 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören altının ons fiyatı alış 4.570,49 dolar, satış 4.571,03 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %1,07 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Sahra Arslan
