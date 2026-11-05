5 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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5 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 5 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik (SHY-CNS/MÂNİA)

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/10/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47239] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri