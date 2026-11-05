Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

5 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 5 Kasım Perşembe 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 5 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 5 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

5 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 5 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik (SHY-CNS/MÂNİA)

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/10/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47239] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 468 sitede yayınlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var

Ne harika bir adamsın Greenwood! Messi'den bu yana bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün oğlu hakkında suç duyurusu! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Oğlu hakkında flaş iddia
Milli basketbolcu Cedi Osman bıçak altına yatıyor

Milli basketbolcu Cedi Osman'dan kötü haber
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı

İstanbul'da hayat yine felç! Her yer doldu taştı, kimse adım atamadı
İsrail Merkez Seçim Komitesi, Netanyahu'nun seçimi kaybettiğini 'Resmen' açıkladı

Son sözü seçim komitesi söyledi! Yenilgisi tescillendi
Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

Ödüllü sanatçı isyan etti! Heykelleri gümrükte parçalandı
TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ankara-İstanbul arası artık daha kısa olacak
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti