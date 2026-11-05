5 Kasım gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatları 5 Kasım 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, ons gümüşün uluslararası piyasalardaki seyri de araştırılıyor. Gümüş yatırımcıları fiyatlarda yükseliş veya düşüş yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için güncel verileri inceliyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar, gümüş fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Kasım 2026 Perşembe gram ve ons gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 5 Kasım 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, değerli metalde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güne yükselişle devam eden gram gümüşün satış fiyatı 85,1650 TL seviyesinde işlem görüyor.

5 Kasım 2026 saat 13.40.06 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,25 oranında değer kazandı. Önceki seviyesine göre 1,11 TL yükselen gram gümüşün alış fiyatı 85,0845 TL, satış fiyatı ise 85,1650 TL olarak kaydedildi. Gümüşte yaşanan yükselişin ardından yatırımcılar, fiyatlardaki artışın devam edip etmeyeceğini ve değerli metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 5 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü hareket öne çıktı. Gram gümüş yüzde 1,25 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 85,0845 TL, satış fiyatı ise 85,1650 TL seviyesinde gerçekleşti. Saat 13.40.06 itibarıyla 1,11 TL yükselen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Değerli metalde yaşanan yükselişin ardından gram gümüşün önümüzdeki günlerde de yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği ve piyasalardaki hareketliliğin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.