4 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

4 Mayıs’da altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneltti. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde görülen fiyat değişimleri alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, piyasadaki dalgalı seyir yakından takip ediliyor. Küresel gelişmelerin de etkisiyle şekillenen fiyat hareketlerine ilişkin ayrıntılar merak konusu olurken, detaylar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 4 Mayıs itibarıyla alış 6.635,75 TL, satış 6.636,52 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %-1,00 olarak kaydedildi. Altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.797,00 TL, satış fiyatı ise 10.905,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %-1,02 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören altın ons fiyatı alış 4.564,12 dolar, satış 4.564,64 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %-1,07 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altının yönünü belirlemeye devam ediyor.