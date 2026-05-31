31 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

31 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında devam eden dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden fiyat ekranlarına odaklanmasına neden oldu. Gün içinde değerli metallerde görülen hareketlilik piyasada temkinli bir hava oluştururken, gram gümüş fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yön arayışı süren piyasada son durum merakla izleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncel verilere göre 1 gram gümüş 110,878 TL alış – 111,011 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Günlük bazda %-0,51 oranında düşüş yaşanırken, haftalık değişim %-0,05 seviyesinde bulunuyor. Aylık bazda %3,56’lık yükseliş dikkat çekerken, yıllık performans %13,16 seviyesinde seyrediyor. Gün içinde en düşük 110,100 TL, en yüksek 113,180 TL seviyeleri görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında son günlerde dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar özellikle kısa vadeli fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışı sürerken, gram gümüşte görülen geri çekilmeler piyasada temkinli bir görünüm oluşturuyor. Önceki kapanışın 111,010 TL olduğu piyasada, anlık değişimler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.