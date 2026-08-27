30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos'ta hangi kurumlar kapalı?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürerken resmi tatil detayları gündeme geldi. Bu yıl pazar gününe denk gelen 30 Ağustos'un resmi tatil kapsamında olup olmadığı ve kamu kurumlarının çalışma durumu araştırılıyor. 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı olacak? İşte 30 Ağustos 2026 tatil takvimine ilişkin tüm merak edilenler...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de tam gün resmi tatildir. 2026 yılında da resmi tatil kapsamında olacak. Ancak 30 Ağustos'un pazar gününe denk gelmesi nedeniyle pazartesi günü için ayrıca bir tatil uygulanmayacak.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2026, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil 30 Ağustos Pazar günü uygulanacak. 31 Ağustos 2026 Pazartesi ise resmi tatil olmayacak.

30 AĞUSTOS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

30 Ağustos resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, noterler ve birçok resmi kurum da hizmet vermeyecek. Özel sektörde ise çalışma durumu işyerinin uygulamasına göre değişebilir.

Devlet daireleri

Kamu kurumları

Belediyelerin normal hizmet birimleri

Bankalar

Noterler

30 AĞUSTOS'TA HANGİ KURUMLAR AÇIK?

30 Ağustos'ta resmi tatil nedeniyle birçok kurum hizmet vermeyecek olsa da bazı işletmeler ve acil hizmet birimleri faaliyetlerini sürdürecek. Hastanelerin acil servisleri, emniyet, itfaiye ve benzeri 7/24 hizmet veren birimler çalışmaya devam edecek. Özel işletmelerin açık olup olmayacağı ise kendi çalışma düzenlerine bağlı olacak.

Hastanelerin acil servisleri

Emniyet ve güvenlik birimleri

İtfaiye

Nöbetçi eczaneler

7/24 hizmet veren bazı özel işletmeler

Not: 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü ayrıca resmi tatil veya yarım gün tatil değil. 31 Ağustos Pazartesi de normal çalışma günü olacak.