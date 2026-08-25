30 Ağustos resmi tatil mi, fazla mesai mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil ve çalışma düzenine ilişkin sorular gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatil mi? Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl kutlanan Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünü temsil ediyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 30 Ağustos, Türkiye'deki resmi tatiller arasında yer alıyor. Zafer Bayramı'nın resmi tatil statüsü özel sektör çalışanlarını da kapsıyor ve söz konusu tarihte çalışma düzeni buna göre uygulanıyor.

30 Ağustos tarihinde görev yapan özel sektör personeline ise İş Kanunu hükümleri gereğince resmi tatil mesai ücreti ödeniyor. Dolayısıyla 30 Ağustos'ta çalışan özel sektör personelinin ücreti, resmi tatil gününde çalışma esasları kapsamında değerlendiriliyor. Tatil günü olmasına rağmen görev yapan çalışanlar açısından resmi tatil mesai ücreti uygulaması geçerli oluyor.

30 AĞUSTOS NE GÜNÜ?

30 Ağustos, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bayram, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak amacıyla her yıl aynı tarihte gerçekleştiriliyor. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak 30 Ağustos ile özdeşleşiyor.