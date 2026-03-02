Haberler

3 Şubat Salı hangi sendikalar grev yapacak, grev sadece İstanbul'da mı yapılacak, grev kararı alan sendikalar hangileri?

Güncelleme:
3 Şubat Salı günü Türkiye'de bazı sendikalar iş bırakma ve grev eylemleri düzenleyecek. Eylemlerin yalnızca İstanbul ile sınırlı kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, öğretmenler ve vatandaşlar grev kararını alan sendikaları araştırıyor.

Salı günü planlanan grevlerle ilgili olarak, Türkiye genelinde hangi sendikaların iş bırakacağı netleşti. Grevin sadece İstanbul'da mı yapılacağı yoksa diğer şehirleri de kapsayıp kapsamayacağı iş dünyası ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Grev kararı alan sendikalar, çalışan hakları ve çalışma koşullarına dikkat çekmek için harekete geçiyor.

İSTANBUL'DA OKULDA BIÇAKLI SALDIRI: ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda, 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik yaşamını yitirdi. Olay, eğitim camiasını derinden sarstı ve şehir genelinde büyük yankı uyandırdı.

EĞİTİM SENDİKALARI İŞ BIRAKMA KARARI ALDI

Olayın ardından eğitim sendikaları, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etmek ve meslektaşlarına yapılan şiddeti protesto etmek amacıyla yarın İstanbul genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı. Sendikalar, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yetkililere çağrıda bulunuyor.

HANGİ SENDİKALAR KATILACAK?

Yarınki eyleme katılacağını duyuran sendikalar arasında Eğitim Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen yer alıyor. Tüm bu sendikalar, öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak ve eğitim ortamlarında şiddetin önüne geçilmesi için ortak bir duruş sergileyecek.

OKULLARDA EYLEM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Sendikalar, eylem sırasında okulların güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak. Eğitim camiası ve veliler, yarın yaşanacak iş bırakma sürecini yakından takip edecek. Bu adım, Türkiye'de eğitim alanında şiddetle mücadele konusunda önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
