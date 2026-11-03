3 Kasım gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, ons gümüşün uluslararası piyasalardaki seyri de araştırılıyor. Gümüş yatırımcıları fiyatlarda yükseliş veya düşüş yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için güncel verileri inceliyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar, gümüş fiyatları güne nasıl başladı? İşte 3 Kasım 2026 Salı gram ve ons gümüş fiyatlarında son durum…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, değerli metalde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güne düşüşle devam eden gram gümüşün satış fiyatı 78,7309 TL seviyesinde işlem görüyor.

3 Kasım 2026 saat 13.46.11 itibarıyla gram gümüş yüzde 2,96 oranında değer kaybetti. Önceki seviyesine göre 2,41 TL gerileyen gram gümüşün alış fiyatı 78,6506 TL, satış fiyatı ise 78,7309 TL olarak kaydedildi. Gümüşte yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatlardaki gerilemenin devam edip etmeyeceğini ve değerli metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 3 Kasım Salı günü aşağı yönlü hareket öne çıktı. Gram gümüş yüzde 2,96 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 78,6506 TL, satış fiyatı ise 78,7309 TL seviyesinde gerçekleşti. Saat 13.46.11 itibarıyla 2,41 TL gerileyen gram gümüşteki son fiyat değişimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Değerli metalde yaşanan düşüşün ardından gram gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ve piyasalardaki hareketliliğin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.