Müslümanlar için manevi açıdan büyük öneme sahip üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar. Özellikle Recep ayı, nafile ibadetlerin ve orucun artırıldığı, duaların yoğunlaştığı bir dönemdir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrası, üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 3 aylar orucu ne zaman tutulur? 2025-2026 Üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak? Recep ayı orucu nasıl tutulur, kaç gün tutulur? Detaylar...

3 AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç aylar orucu, özellikle Recep ve Şaban aylarında nafile olarak tutulur. Ramazan ayında oruç farz olduğu için üç aylar orucu kapsamında değerlendirilen nafile oruçlar, bireylerin gönüllü olarak yerine getirdiği ibadetlerdir.

2025 yılı için üç aylar başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla ilan edilmiştir. Halk arasında üç aylar orucu olarak bilinen uygulama, bu tarih itibarıyla başlar ve Ramazan ayına kadar devam eden manevi hazırlık dönemini kapsar.

Bu dönemde oruç tutacak kişilerin, sağlığı ve günlük yaşam koşulları elverdiği ölçüde nafile ibadetleri artırmaları tavsiye edilir. Üç aylar orucu, farz olmamakla birlikte maneviyatı güçlendiren önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

2025-2026 ÜÇ AYLAR (RECEP AYI) ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2025-2026 Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacaktır.

Recep ayı orucu, Ramazan ayı öncesi gönüllü tutulacak oruçların ilk dönemini oluşturur. Bu ayda orucun süresi ve günü konusunda dini kaynaklarda kesin bir zorunluluk yoktur. Hz. Peygamber'in sünnetine uygun olarak, isteyen kişiler sağlıkları elverdiği sürece diledikleri gün sayısı kadar oruç tutabilir.

Genel uygulamada, haftanın belirli günleri (Pazartesi ve Perşembe gibi) veya ayın belirli günleri seçilerek oruç tutulur. Örneğin, Hz. Peygamber, Recep ayı boyunca perşembe günlerini oruçla değerlendirmiştir. Ancak tüm ay boyunca kesintisiz oruç tutmak dini açıdan zorunlu değildir.

RECEP AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Recep ayı orucu, Ramazan ayı orucundan farklı olarak nafile bir ibadettir. Bu nedenle orucun nasıl tutulacağına dair katı kurallar bulunmaz. Ancak sünnete uygun olarak bazı temel adımlar vardır:

Niyet Etmek: Oruç tutmaya niyet ederek ibadet başlatılır. Niyet, kalben yapılmalıdır.

Gün Boyu Yemekten Kaçınmak: İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yiyecek, içecek ve orucu bozan diğer fiillerden uzak durulur.

Dua ve Zikir: Oruç sırasında, özellikle Recep ayı duası ve zikirleriyle manevi yoğunluk artırılır.

Sağlık ve Güç Durumu: Oruç, kişinin sağlık durumuna göre tutulmalıdır; zorlayıcı bir durum varsa oruç ertelenebilir veya kısaltılabilir.

Bu adımlar, hem bireysel manevi gelişim için hem de Peygamber sünnetine uygun bir ibadet için önemlidir.

RECEP AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Recep ayı orucu için kesin bir gün sayısı yoktur. Hadis kaynaklarına göre Hz. Peygamber, diğer aylara oranla Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tutmuş, ancak hiçbir ayın tamamını kesintisiz oruçlu geçirmemiştir (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Dolayısıyla Recep ayı orucunu kaç gün tutacağı tamamen kişinin niyeti, sağlık durumu ve imkanına bağlıdır. Genellikle:

Haftada birkaç gün oruç

Özel olarak Pazartesi ve Perşembe günleri oruç

Ayın belirli günlerini seçerek oruç

şeklinde uygulamalar tercih edilmektedir. Ama temel prensip, zorunlu değil, gönüllü ve maneviyatı artırıcı bir ibadet olmasıdır.