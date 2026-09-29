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29 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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29 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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29 Eylül 2026 Salı günü altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, altın fiyatlarının güncel seviyeleri merak ediliyor. “29 Eylül gram altın ne kadar?”, “Altın bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” soruları araştırılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 29 Eylül Salı günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir seyir izleyeceği de araştırılıyor. İşte 29 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 29 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.528,55 TL, satış fiyatı ise 6.529,29 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,74 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 29 Eylül Salı günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.639,00 TL, satış fiyatı ise 10.722,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,54 yükseliş olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini gösteren ons altın da 29 Eylül Salı günü yükselişle öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.141,04 dolar, satış fiyatı ise 4.141,57 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,70 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

29 Eylül 2026 Salı günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 10:17:13 itibarıyla gram altın 6.529,29 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.722,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.141,57 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında kaydedilen yükselişler yatırımcıların piyasadaki son hareketleri yakından takip etmesine neden oluyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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