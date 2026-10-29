29 EKİM KAPALI YOLLAR İSTANBUL: 29 Ekim'de hangi yollar kapalı? Bugün hangi yollar kapalı, saat kaçta açılacak?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından duyurulan trafik düzenlemesi kapsamında, törenlerin gerçekleştirileceği Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi ve bağlantı yollarında saat 05.45'ten itibaren ulaşım kısıtlaması uygulanıyor. Sürücüler, kapalı yolların listesini ve alternatif güzergâhları araştırırken yolların ne zaman yeniden trafiğe açılacağı da merak ediliyor. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı? Bugün hangi yollar kapalı, saat kaçta açılacak? Detaylar...

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliğinin duyurusu doğrultusunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fatih ilçesinde Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan güzergâhlarda trafik kısıtlaması uygulanıyor. Kapatılan yollar ve bağlantı noktaları şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri

D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler

Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne girişler

Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler

Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler

Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılımlar

Vatan Caddesi'ne çıkan diğer cadde ve sokaklar

VATAN CADDESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Vatan Caddesi ve bağlantı yollarındaki trafik kısıtlamaları, 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'te başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, yolların tören programının tamamlanmasına kadar kapalı tutulacağı belirtildi. Yolların yeniden trafiğe açılacağı kesin saat ise açıklanmadı.

İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NELER?

Vatan Caddesi ve çevresindeki trafik yoğunluğundan etkilenmek istemeyen sürücüler için alternatif güzergâhlar da duyuruldu. Buna göre şu yollar kullanılabilecek:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 kara yolu

O-3 Hal Yolu

Sürücülerin özellikle Fatih ve çevresindeki yolculuklarında trafik işaretlerine ve polis ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları, yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.