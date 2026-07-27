Haberler

28 Temmuz 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?

28 Temmuz 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Temmuz İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu son dakika tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 28 Temmuz İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 28 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

28 TEMMUZ İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den 'İmamoğlu' çıkışı

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özel'in İmamoğlu yanıtı dikkat çekici
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Ahbap Derneği ile ilgili mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi

Yeni Parti'ye Meclis'te verilen salon, hoşuna gitmeyecek
Ankara'da damat, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Damat katliam yaptı, önüne çıkanı öldürdü
Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu

Şantiye yatakhanesinde dehşet! Çalışma arkadaşları buldu
2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü

Korkunç ihmal! 2 yaşındaki bebek aşırı doz komasına girdi

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler

Kraldan Trump’a görülmemiş jest: Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı