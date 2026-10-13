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2026 Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28- 29 Ekim tarihlerinde uygulanacak resmi tatil düzenlemesi gündeme geldi. Tatil planı yapmak isteyenler, ekim ayının son günlerinde çalışma takvimini araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28- 29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? Detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Evet, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonrası resmi tatil olarak uygulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 13.00 itibarıyla başlıyor.

Bu kapsamda kamu kurumlarında ve resmi tatil düzenine tabi iş yerlerinde çalışma saatleri buna göre düzenleniyor. Özel sektörde çalışanların tatil ve ücret uygulamaları ise ilgili mevzuat ve çalışma koşulları çerçevesinde değerlendiriliyor.

28-29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

2026 yılında perşembe gününe denk gelen 29 Ekim'de kamu kurumları ve birçok iş yeri kapalı olacak. Eğitim kurumlarında da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ders yapılmayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. Böylece tatil dönemi iki güne yayılıyor. Ancak 28 Ekim'in yalnızca öğleden sonrası resmi tatil kapsamında bulunuyor.