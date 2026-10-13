Haberler

28 Ekim yarım gün tatil mi? 28-29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 Ekim yarım gün tatil mi? 28-29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Bayramı öncesinde gözler 2026 yılı resmi tatil takvimine çevrildi. Ekim ayının son haftasında planlarını şekillendirmek isteyenler, 28 ve 29 Ekim tarihlerine ilişkin tatil düzenlemesini merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28-29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 29 Ekim tatiline dair merak edilen detaylar haberimizde.

2026 Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28- 29 Ekim tarihlerinde uygulanacak resmi tatil düzenlemesi gündeme geldi. Tatil planı yapmak isteyenler, ekim ayının son günlerinde çalışma takvimini araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28- 29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? Detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Evet, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonrası resmi tatil olarak uygulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 13.00 itibarıyla başlıyor.

Bu kapsamda kamu kurumlarında ve resmi tatil düzenine tabi iş yerlerinde çalışma saatleri buna göre düzenleniyor. Özel sektörde çalışanların tatil ve ücret uygulamaları ise ilgili mevzuat ve çalışma koşulları çerçevesinde değerlendiriliyor.

28-29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

2026 yılında perşembe gününe denk gelen 29 Ekim'de kamu kurumları ve birçok iş yeri kapalı olacak. Eğitim kurumlarında da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ders yapılmayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. Böylece tatil dönemi iki güne yayılıyor. Ancak 28 Ekim'in yalnızca öğleden sonrası resmi tatil kapsamında bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Bakan Göktaş'tan babasına yönelik fon iddiasına sert yanıt! Tazminatı evlenecek gençlere yatıracak

Babasına fon iddiası! Tazminatı alınca o projeye yatıracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev

Fatih Terim'e sürpriz görev!
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
2 yaşındaki Melis'ten acı haber! Doğum gününe 6 gün kalmıştı

Geriye minik ayakkabısı kaldı! Doğum gününe 6 gün vardı
Azerbaycan ekibi Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

8 yıl önce kurulan Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk

Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı

Avrupa ülkesi şokta! Polis memuru korkunç şekilde öldürüldü