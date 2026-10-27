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28 Ekim Çarşamba yarın adliye açık mı, adliye yarım gün mü çalışıyor?

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28 Ekim Çarşamba yarın adliye açık mı, adliye yarım gün mü çalışıyor?
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Cumhuriyet Bayramı arifesinde duruşması ya da adli işlemi bulunan vatandaşlar, adliyelerin çalışma düzenini merak ediyor. Bayram tatilinin 28 Ekim öğleden sonra başlayacak olmasıyla birlikte “28 Ekim’de adliye açık mı?” ve “adliyeler yarım gün mü çalışıyor?” soruları gündeme geldi.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü adliyeler yarım gün çalışacak. Adliyelerde sabah saatlerinde işlemler normal şekilde yürütülecek, saat 13.00’te başlayan resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ise mesai sona erecek. 29 Ekim Perşembe günü adliyeler kapalı olacak. Acil işler için ise nöbetçi birimler görev yapacak. İşte adliyelerin bayram tatilindeki çalışma düzenine dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE ADLİYE AÇIK MI?

Evet, adliyeler 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde açık olacak. Kalem işlemleri ve duruşmalar, resmi tatilin başlayacağı saat 13.00’e kadar sürecek.

29 EKİM’DE ADLİYELER KAPALI MI?

Evet. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü adliyeler kapalı olacak. Adliyeler 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

NÖBETÇİ BİRİMLER GÖREV YAPACAK

Resmi tatil süresince adliyelerde gözaltı, tutuklama ve acil tedbir gibi ertelenemeyecek işler için nöbetçi Cumhuriyet savcılıkları ve nöbetçi sulh ceza hakimlikleri görev yapmaya devam edecek.

SÜRELERE DİKKAT

Avukatların ve dava taraflarının, resmi tatil nedeniyle işlemlerin yapılamayacağı saatleri dikkate alarak dilekçe ve başvurularını sabah saatlerinde tamamlaması öneriliyor. Elektronik ortamda UYAP üzerinden yapılabilen işlemler ise sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sürelere ilişkin tereddüt yaşayanların ilgili mevzuatı ya da bir hukukçuyu esas alması önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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