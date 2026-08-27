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27 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

27 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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27 Ağustos 2026 Perşembe günü altın piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içindeki altın fiyatlarının seyrini etkilerken, güncel rakamlar araştırılıyor. "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

27 Ağustos 2026 Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor. Piyasalardaki hareketliliğin yönünü merak eden vatandaşlar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 27 Ağustos 2026 Perşembe günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 7.127,69 TL alış, 7.128,65 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,33 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altının fiyatı da gün içerisinde yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 11.507,00 TL alış, 11.622,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,31 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 27 Ağustos 2026 Perşembe güncel verilere göre ons altın 4.601,38 dolar alış, 4.602,01 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,18 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların radarında yer alıyor. Güncel verilere göre saat 11.05.14 itibarıyla gram altın 7.128,65 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 11.622,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.602,01 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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