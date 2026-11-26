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26 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 26 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADİM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/33) YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2025/211, K: 2026/146 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2026 Tarihli ve E: 2026/129, K: 2026/191 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2022/101643 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2026 Tarihli ve 2021/63186 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2026 Tarihli ve 2024/32475 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2026 Tarihli ve 2020/28239 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2026 Tarihli ve 2021/22990 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARLARI –– Yargıtay 2 ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.