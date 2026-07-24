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24 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

24 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 24 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcılar ve emtia piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını doğrudan etkilerken, yatırımcılar "Gram gümüş bugün ne kadar oldu?", "Ons gümüş kaç dolar?" ve "Gümüş fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 24 Temmuz 2026 Cuma günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırıyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 24 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 88,5428 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 88,4060 TL, satış fiyatı ise 88,4973 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %1,01 oranında değer kazanırken, fiyatlarda 0,84 TL artış yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

24 Temmuz 2026 Cuma saat 11.12 itibarıyla gram gümüş 88,5428 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalardaki fiyat hareketliliği devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak küresel ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlerin gram gümüş fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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