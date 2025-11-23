24 Kasım, Türkiye genelinde Öğretmenler Günü olarak kutlanan önemli bir gündür. Öğrenciler, öğretmenlerini anmak ve onlara teşekkürlerini sunmak için çeşitli etkinlikler düzenlerken, birçok veli ve öğrenci "24 Kasım okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 24 Kasım okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 24 Kasım (yarın) Öğretmenler Günü yarım gün mü? Detaylar...

24 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, 24 Kasım Pazartesi günü okullar yarım gün tatil değildir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurumlarında tam gün eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.

YARIN OKUL VAR MI, YOK MU? DETAYLI BİLGİLER

Öğrenciler ve veliler, 24 Kasım günü okul olup olmayacağını merak ediyor. İşte resmi açıklamalar:

Tüm İlk, Orta ve Lise Düzeyindeki Okullar Açık: MEB'e bağlı tüm okullarda eğitim tam gün devam edecek.

Yarım Gün Tatil Uygulaması Yok: Öğretmenler Günü nedeniyle bazı yanlış bilgiler dolaşsa da, resmi açıklama okul tatili olmadığını net bir şekilde belirtmektedir.

Etkinlikler Okul Saatleri İçinde Yapılacak: Öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etmek için hazırlanan etkinlikleri normal ders saatleri içinde gerçekleştirebilecekler.

Bu nedenle, 24 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler derslerine normal şekilde devam edecek.

24 KASIM (YARIN) ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Bazı veliler ve öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla 24 Kasım'da okulların yarım gün tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre:

Hiçbir okul yarım gün tatil yapmayacaktır.

Tüm sınıflar ve dersler tam gün devam edecek.

Öğretmenler Günü etkinlikleri, ders saatleri içerisinde organize edilecektir.

Bu açıklamalar, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek ve öğrencilerin programını aksatmadan bilgilendirmek amacıyla MEB tarafından resmi olarak paylaşılmıştır.