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23 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

23 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve emtia piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını doğrudan etkilerken, yatırımcılar "Gram gümüş bugün ne kadar oldu?", "Ons gümüş kaç dolar?" ve "Gümüş fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 90,3735 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 90,3577 TL, satış fiyatı ise 90,4488 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %0,36 oranında değer kaybederken, fiyatlarda 0,25 TL düşüş yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından izliyor.

23 Temmuz 2026 Perşembe saat 09.53 itibarıyla gram gümüş 90,3735 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalardaki fiyat hareketliliği sürüyor. Günün devamında açıklanacak küresel ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlerin gram gümüş fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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