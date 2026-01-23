Haberler

23 Ocak Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

23 Ocak Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ocak Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ocak 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 23 Ocak 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

23 Ocak Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar:?2026/30)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği

–– Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular