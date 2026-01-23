23 Ocak Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

23 Ocak Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar:?2026/30) YÖNETMELİKLER –– Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği –– Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik TEBLİĞ –– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

