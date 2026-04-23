23 NİSAN ŞARKILAR: 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri! 23 Nisan kutlama şarkıları dinle!
23 Nisan şarkıları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan en anlamlı milli bayramlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, yalnızca resmi törenlerle değil, aynı zamanda okullarda seslendirilen marşlar ve 23 Nisan şarkılarıyla da kutlanır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde her yıl büyük bir coşkuyla kutlanırken, öğrenciler için en dikkat çekici unsurlardan biri de 23 Nisan temalı şarkılar oluyor. İlkokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci, hem okul etkinliklerinde hem de bireysel olarak bu özel güne ait marşları ve şarkıları araştırıyor, öğreniyor ve sahnelerde seslendiriyor. 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri! 23 Nisan kutlama şarkıları dinle! Detaylar...
23 NİSAN'A ÖZEL ŞARKILAR VE SÖZLERİ!
23 Nisan temalı şarkılar, hem milli değerleri hem de çocukların neşesini yansıtan özel eserler arasında yer alıyor. Okullarda yapılan gösterilerde sıkça kullanılan bu şarkılar, aynı zamanda çocuklara tarih bilinci kazandırmayı da amaçlıyor.
Aşağıda 23 Nisan ruhunu en iyi yansıtan bazı önemli şarkılar ve sözleri yer almaktadır.
23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun
OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR
Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir barış bırakın biz çocuklara
Uzansın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne "sevgili dünya"
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
23 NİSAN 100.YIL MARŞI
Annemden öğrendim senin adını
Atatürk kurtardı cennet vatanı
Bu sözlerimi unutma sakın
Benden daha çok sev büyük Ata'nı
Kırmızı beyaz, ay ve yıldız
Dünyanın en güzel bayrağıyız
Elde bayraklar elde şarkılar
Kutlu olsun egemenlik bayramımız
Öğretmenim dedi ki meclis kuruldu
23 Nisan günü Ankara'da
Bu sözlerimi unutma sakın
Atatürk'ten armağan bütün çocuklara
BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN ŞARKI SÖZÜ
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan
23 NİSAN
Sanki her tarafta
Var bir düğün
Çünkü en şerefli
En mutlu gün
Bugün
Yirmi üç nisan
Hep neşeyle
Doluyor insan.
