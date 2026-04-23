23 NİSAN ŞARKILAR: 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri! 23 Nisan kutlama şarkıları dinle!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde her yıl büyük bir coşkuyla kutlanırken, öğrenciler için en dikkat çekici unsurlardan biri de 23 Nisan temalı şarkılar oluyor. İlkokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci, hem okul etkinliklerinde hem de bireysel olarak bu özel güne ait marşları ve şarkıları araştırıyor, öğreniyor ve sahnelerde seslendiriyor. 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri! 23 Nisan kutlama şarkıları dinle! Detaylar...

23 NİSAN'A ÖZEL ŞARKILAR VE SÖZLERİ!

23 Nisan temalı şarkılar, hem milli değerleri hem de çocukların neşesini yansıtan özel eserler arasında yer alıyor. Okullarda yapılan gösterilerde sıkça kullanılan bu şarkılar, aynı zamanda çocuklara tarih bilinci kazandırmayı da amaçlıyor.

Aşağıda 23 Nisan ruhunu en iyi yansıtan bazı önemli şarkılar ve sözleri yer almaktadır.

23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara

Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne "sevgili dünya"

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

23 NİSAN 100.YIL MARŞI

Annemden öğrendim senin adını

Atatürk kurtardı cennet vatanı

Bu sözlerimi unutma sakın

Benden daha çok sev büyük Ata'nı

Kırmızı beyaz, ay ve yıldız

Dünyanın en güzel bayrağıyız

Elde bayraklar elde şarkılar

Kutlu olsun egemenlik bayramımız

Öğretmenim dedi ki meclis kuruldu

23 Nisan günü Ankara'da

Bu sözlerimi unutma sakın

Atatürk'ten armağan bütün çocuklara

BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN ŞARKI SÖZÜ

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan

23 NİSAN

Sanki her tarafta

Var bir düğün

Çünkü en şerefli

En mutlu gün

Bugün

Yirmi üç nisan

Hep neşeyle

Doluyor insan.

23 NİSAN KUTLAMA ŞARKILARI DİNLE!

23 Nisan kutlama şarkıları dinle! ifadesi, özellikle dijital platformlarda her yıl bayram döneminde en çok aranan konular arasında yer alıyor. YouTube, Spotify ve benzeri müzik platformlarında 23 Nisan’a özel hazırlanan çalma listeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.