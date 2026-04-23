23 Nisan kutlamaları iptal mi? SON DAKİKA! 23 Nisan gösterileri, etkinlikleri var mı? MEB ve valilik açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılmaya hazırlanıyor. Milli birlik ve egemenlik vurgusunun ön plana çıktığı bu özel günle ilgili en çok merak edilen konular arasında kutlamaların durumu, etkinliklerin yapılıp yapılmayacağı ve resmi tatil olup olmadığı yer alıyor. Peki, 23 Nisan kutlamaları iptal mi? 23 Nisan gösterileri, etkinlikleri var mı? MEB ve valilik açıklamaları! İşte 23 Nisan 2026’ya dair tüm detaylar:

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

Türkiye genelinde 23 Nisan kutlamalarının iptal edildiğine dair resmi bir karar bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden gelen bilgilere göre, bayram resmi takvime uygun şekilde kutlanacaktır.

Ancak bazı bölgelerde yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle kutlamaların formatında değişiklikler yapılması söz konusu olmuştur. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından, bazı yerel yönetimlerin daha hassas bir yaklaşım benimsediği görülmektedir.

Bu kapsamda, kutlamaların tamamen iptal edilmesi yerine daha sade bir çerçevede gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Eğlence ve konser ağırlıklı programlar yerine, milli egemenlik, tarih bilinci ve anma temalarının ön plana çıkarıldığı etkinliklere ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

23 NİSAN GÖSTERİLERİ ETKİNLİKLERİ VAR MI?

23 Nisan kapsamında düzenlenen gösteri ve etkinlikler, 2026 yılında da büyük ölçüde devam edecektir. Okullar, yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından organize edilen törenler ve programlar planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte, bazı belediyeler etkinlik içeriklerinde değişikliğe gitmiştir. Örneğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konser ve eğlence odaklı sahne etkinliklerini iptal ettiğini duyurmuştur. Bu karar, ülke genelindeki hassasiyetlere paralel olarak alınmıştır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.