23 Nisan çift mesai mi, tek mesai mi?

23 Nisan çift mesai mi sorusu, özellikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil günlerinde çalışma düzeni ve ücretlendirme kuralları, iş kanunu kapsamında farklılık gösterdiği için 23 Nisan’da çalışanların çift ücret alıp almayacağı merak ediliyor.

23 Nisan’da mesai ücreti nasıl hesaplanır ve bu gün gerçekten çift mesai sayılır mı sorusu, hem işverenler hem de çalışanlar açısından önem taşıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan’da çalışma durumuna göre maaş hesaplamaları değişebildiğinden, konuya dair detaylar sıkça araştırılıyor.

23 NİSAN 2026’DA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NE KADAR?

23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. İş Kanunu’na göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışan işçilere, normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük ücret daha ödenir. Bu nedenle 23 Nisan’da çalışan işçi toplamda çift yevmiye alma hakkına sahip olur.

23 NİSAN 2026 MESAI ÜCRETİ (GÜNCEL ASGARİ ÜCRETLE)

Hesaplama, çalışanın brüt maaşı üzerinden günlük kazancının belirlenmesiyle yapılır. Örnek bir hesaplama şu şekildedir:

• 2026 net asgari ücret: 28.075 TL

• 2026 brüt asgari ücret: 33.030 TL

• Günlük brüt ücret: 33.030 ÷ 30 = 1.101 TL

• Resmi tatil çalışma ücreti: 1.101 TL × 2 = 2.202 TL

Bu durumda 23 Nisan 2026’da çalışan asgari ücretli bir işçi, o gün için yaklaşık 2.202 TL brüt ücret kazanmış olur.

RESMİ TATİL MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Resmi tatil mesai hesaplaması oldukça net bir formüle dayanır. Öncelikle çalışanın aylık brüt ücreti 30’a bölünerek günlük kazanç bulunur. Daha sonra bu tutar ikiyle çarpılır ve resmi tatilde çalışma karşılığı ödenecek ücret belirlenir. Bu uygulama, Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) kapsamında değerlendirilir ve tüm çalışanlar için geçerlidir.

KİMLER RESMİ TATİLDE ÇALIŞTIRILABİLİR?

Resmi tatillerde çalışma yapılabilmesi için iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bu duruma ilişkin bir hüküm bulunması gerekir. Aksi halde işçinin onayı olmadan çalıştırılması yasal değildir. Bu nedenle işverenin, çalışan onayını alması zorunludur.

Osman DEMİR
