23 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

23 Mart itibarıyla gram altın, yatırımcıların gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler, altının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında. Altının değerinde artış mı yaşanıyor yoksa düşüş mü söz konusu, merak konusu olurken yatırımcılar ve ekonomi meraklıları güncel fiyatları ve piyasa hareketlerini yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI 23 MART 2026

23 Mart itibarıyla altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın üzerindeki talebi şekillendirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde düşüş gözlemleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bigpara verilerine göre 23 Mart itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.909,58 TL, satış fiyatı 5.912,43 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %7,72 düşüş olarak kaydedildi. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise alış fiyatı 10.169 TL, satış fiyatı 10.697 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %9,06 düşüş olarak kaydedildi. Türkiye'de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, dalgalı piyasa koşullarına rağmen yatırımcıların ilgisini koruyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, altın fiyatlarının yönünü belirleyen kritik göstergelerden biri olmaya devam ediyor. 23 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.226,16 dolar, satış fiyatı 4.227,27 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %6,01 düşüş olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.