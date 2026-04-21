Haberler

22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan Çarşamba yarım gün mü olacak?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Nisan yaklaşırken Türkiye genelinde öğrenciler, veliler ve çalışanlar için tatil takvimi yeniden gündeme geliyor. Özellikle 22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerine ilişkin uygulamalar, eğitim ve çalışma planlarının şekillenmesinde belirleyici oluyor. Peki, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan Çarşamba yarım gün mü olacak? Detaylar haberimizde.

Türkiye’de her yıl büyük bir coşku ve anlamla kutlanan 23 Nisan yaklaşırken, öğrencilerden kamu çalışanlarına kadar milyonlarca kişi “22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?” ve “23 Nisan’da okullar açık mı?” sorularına yanıt arıyor. Resmi mevzuat ve yürürlükteki tatil takvimine göre bu iki güne dair tüm detayları sizin için kapsamlı ve net bir şekilde derledik.

22 NİSAN ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

22 Nisan tarihine ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, öğleden sonra için herhangi bir tatil uygulaması olup olmadığıdır. Ancak yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu incelendiğinde, 22 Nisan günü için öğleden sonra tatil uygulamasına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle 22 Nisan Çarşamba günü:

Kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışacaktır

Okullar eğitim-öğretime devam edecektir

Özel sektör çalışanları için de standart çalışma düzeni geçerli olacaktır

Kısacası, 23 Nisan öncesindeki gün için özel bir idari izin ya da yarım gün uygulaması söz konusu değildir.

23 NİSAN'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için büyük öneme sahip olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarına yönelik uygulama da oldukça nettir.

23 Nisan’da:

  • İlkokul, ortaokul ve liseler kapalı olacaktır
  • Üniversitelerde eğitim-öğretime ara verilecektir
  • Tüm öğrenciler resmi tatil kapsamında izinli sayılacaktır

Ayrıca bu özel gün, öğrenciler için sadece bir tatil değil; aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla anlam kazanan önemli bir milli bayramdır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 23 Nisan Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 23 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir ve resmi tatil statüsü kapsamında geniş bir kesimi kapsamaktadır.

Resmi tatil kapsamında:

  • Kamu kurumları ve resmi daireler kapalı olacaktır
  • Okullar ve üniversiteler tatil edilecektir
  • Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli olacaktır

Bununla birlikte, bazı sektörlerde faaliyetlerin devam etmesi gerekebilir. Bu durumda:

Çalışanlar fazla mesai (resmi tatil ücreti) almaya hak kazanır.

İşverenler, ilgili mevzuat gereği ek ödeme yapmakla yükümlüdür.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

Müzakereler yeniden mi başlıyor? İran'dan sürpriz iddiaya yanıt geldi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü