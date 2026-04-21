22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 22 Nisan Çarşamba yarım gün mü olacak?

Türkiye’de her yıl büyük bir coşku ve anlamla kutlanan 23 Nisan yaklaşırken, öğrencilerden kamu çalışanlarına kadar milyonlarca kişi “22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?” ve “23 Nisan’da okullar açık mı?” sorularına yanıt arıyor. Resmi mevzuat ve yürürlükteki tatil takvimine göre bu iki güne dair tüm detayları sizin için kapsamlı ve net bir şekilde derledik.

22 NİSAN ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

22 Nisan tarihine ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, öğleden sonra için herhangi bir tatil uygulaması olup olmadığıdır. Ancak yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu incelendiğinde, 22 Nisan günü için öğleden sonra tatil uygulamasına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle 22 Nisan Çarşamba günü:

Kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışacaktır

Okullar eğitim-öğretime devam edecektir

Özel sektör çalışanları için de standart çalışma düzeni geçerli olacaktır

Kısacası, 23 Nisan öncesindeki gün için özel bir idari izin ya da yarım gün uygulaması söz konusu değildir.

23 NİSAN'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için büyük öneme sahip olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarına yönelik uygulama da oldukça nettir.

23 Nisan’da:

İlkokul, ortaokul ve liseler kapalı olacaktır

Üniversitelerde eğitim-öğretime ara verilecektir

Tüm öğrenciler resmi tatil kapsamında izinli sayılacaktır

Ayrıca bu özel gün, öğrenciler için sadece bir tatil değil; aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla anlam kazanan önemli bir milli bayramdır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 23 Nisan Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 23 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir ve resmi tatil statüsü kapsamında geniş bir kesimi kapsamaktadır.

Resmi tatil kapsamında:

Kamu kurumları ve resmi daireler kapalı olacaktır

Okullar ve üniversiteler tatil edilecektir

Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli olacaktır

Bununla birlikte, bazı sektörlerde faaliyetlerin devam etmesi gerekebilir. Bu durumda:

Çalışanlar fazla mesai (resmi tatil ücreti) almaya hak kazanır.

İşverenler, ilgili mevzuat gereği ek ödeme yapmakla yükümlüdür.