22 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

22 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
22 Nisan itibarıyla sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji arz-talep dengesindeki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında olası zam ya da indirim beklentisini yeniden gündeme taşıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

22 Nisan itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyük şehirlerde sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası petrol piyasasında yaşanan gelişmeler, “fiyatlarda artış mı olacak yoksa düşüş mü?” sorusunu yeniden gündeme taşırken, akaryakıt fiyatlarındaki olası değişimler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tüm detaylar haberin devamında…

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

22 Nisan itibarıyla akaryakıt piyasasında benzin ve motorin fiyatları, döviz kurları ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor. Sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Genel piyasa görünümünde önemli bir zam veya indirim beklentisinin olmadığı, fiyatların anlık küresel gelişmelere göre şekillendiği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 62,70 TL – Motorin: 71,59 TL – LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 62,56 TL – Motorin: 71,45 TL – LPG: 34,39 TL

Ankara:

  • Benzin: 63,67 TL – Motorin: 72,71 TL – LPG: 34,87 TL

PİYASALARDA SON GÖRÜNÜM

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak anlık değişim göstermeye devam ederken, sürücüler olası fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Gözler önümüzdeki günlerde yapılabilecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

Sahra Arslan
Haberler.com
