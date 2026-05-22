22 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

22 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden güncel fiyatlara çevirdi. Gün boyunca değerli metal piyasasında görülen hareketlilik piyasada temkinli bir atmosfer oluştururken, yatırımcılar gram gümüş fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından izlemeye başladı. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışı süren piyasada, gümüş fiyatlarına ilişkin son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncel verilere göre 1 gram gümüş fiyatı 111,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış ve önceki kapanış fiyatı 112,44 TL olarak kaydedilirken, piyasalardaki anlık hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Haftalık bazda %0,33 oranında yükseliş kaydedilirken, aylık değişim %-0,61 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık performansta ise %169,54 oranındaki güçlü artış dikkat çekiyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saat içerisinde %-0,79 oranında değer kaybederken, haftalık bazda %0,33 oranında yükseliş gösterdi. Kısa vadede dalgalı seyir sürerken, uzun vadeli performans yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son verilere göre gram gümüş, 13.05.2026 tarihinde 130,54 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 29.04.2026 tarihinde 102,72 TL ile en düşük seviyesini gördü. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.